banner596

banner547

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Muhalefet inşaatı başlamış metro hatlarına hafriyat dökerken, bakanlığımız ve belediyelerimiz vatandaşlarımızı raylı sistemlere kavuşturuyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Muhalefet inşaatı başlamış metro hatlarına hafriyat dökerken, bakanlığımız ve belediyelerimiz vatandaşlarımızı raylı sistemlere kavuşturuyor.”

Politika 02.10.2022, 16:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Muhalefet inşaatı başlamış metro hatlarına hafriyat dökerken, bakanlığımız ve belediyelerimiz vatandaşlarımızı raylı sistemlere kavuşturuyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Muhalefet inşaatı başlamış metro hatlarına hafriyat dökerken, bakanlığımız ve belediyelerimiz vatandaşlarımızı raylı sistemlere kavuşturuyor.”

Yorumlar (0)