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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Muhalefet inşaatı başlamış metro hatlarına hafriyat dökerken, bakanlığımız ve belediyelerimiz vatandaşlarımızı raylı sistemlere kavuşturuyor.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Muhalefet inşaatı başlamış metro hatlarına hafriyat dökerken, bakanlığımız ve belediyelerimiz vatandaşlarımızı raylı sistemlere kavuşturuyor.”
Politika 02.10.2022, 16:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Muhalefet inşaatı başlamış metro hatlarına hafriyat dökerken, bakanlığımız ve belediyelerimiz vatandaşlarımızı raylı sistemlere kavuşturuyor.”