Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet ezici çoğunlukla kazandığımız her seçimden sonra uzattığımız eli geri çevirdi. Şimdi gazetecisinden siyasetçisine tüm muhalif cenahın artık milli irade ile barışmasını bekliyoruz. Gelin Türkiye Yüzyılını beraber inşa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet ezici çoğunlukla kazandığımız her seçimden sonra uzattığımız eli geri çevirdi. Şimdi gazetecisinden siyasetçisine tüm muhalif cenahın artık milli irade ile barışmasını bekliyoruz. Gelin Türkiye Yüzyılını beraber inşa edelim."
Politika 03.06.2023, 17:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet ezici çoğunlukla kazandığımız her seçimden sonra uzattığımız eli geri çevirdi. Şimdi gazetecisinden siyasetçisine tüm muhalif cenahın artık milli irade ile barışmasını bekliyoruz. Gelin Türkiye Yüzyılını beraber inşa edelim."