Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet ezici çoğunlukla kazandığımız her seçimden sonra uzattığımız eli geri çevirdi. Şimdi gazetecisinden siyasetçisine tüm muhalif cenahın artık milli irade ile barışmasını bekliyoruz. Gelin Türkiye Yüzyılını beraber inşa edelim."