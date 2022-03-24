Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Montrö'nün yetkilerini gerilimi azaltmak için kullanıyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

“Montrö'nün yetkilerini gerilimi azaltmak için kullanıyoruz”

“Başta Avrupa olmak üzere herkes kapısına gelen mültecileri desteklemeli”

“Müttefikler arasında gizli-açık ambargoların gündeme dahi gelmemesi gerekir”

“AB Dönem Başkanı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştük. Bu vesileyle AB üyelik sürecimizin canlandırılması konusunu konuştuk”

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak,Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya'nın talepleri karşısında referandum önererek akıllıca bir liderlik gösterdiğini ve Ukrayna'nın Rusya'nın Kırım ve Donbass'a yönelik taleplerine sıcak bakmadığını ifade etti. Erdoğan, “Gayretimiz iki lideri bir araya getirmek suretiyle özellikle bir barış atmosferi oluşturmak'' diyerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmelerin sürdürüleceğini açıkladı.