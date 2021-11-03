Son Dakika
23 Yaşaltı Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 60 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Kerem Kamal, bronz madalya kazandı.
Meksika’nın karşı çıkmasına rağmen Orta Amerika’ya ait 17 tarihi eser Fransa’da açık artırma ile satıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Büyükelçisi Munkhbayar’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Büyükelçisi Gombosuren Munkhbayar’ı kabul etti.
Politika 03.11.2021, 16:58
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Büyükelçisi Gombosuren Munkhbayar’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Moğolistan Büyükelçisi Gombosuren Munkhbayar’ı kabul etti. Büyükelçi Munkhbayar, törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Tören, Büyükelçi Munkhbayar’ın beraberindeki bazı elçilik mensuplarını takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.