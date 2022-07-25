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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mısır’la ilgili süreç de alt düzeyde devam ediyor. Bütün görüşmeler, diplomasi, bunlar devam ediyor. Üst düzeyde de bu işin olmaması söz konusu değil. Yeter ki birbirimizi anlayalım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mısır’la ilgili süreç de alt düzeyde devam ediyor. Bütün görüşmeler, diplomasi, bunlar devam ediyor. Üst düzeyde de bu işin olmaması söz konusu değil. Yeter ki birbirimizi anlayalım."

Politika 25.07.2022, 22:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mısır’la ilgili süreç de alt düzeyde devam ediyor. Bütün görüşmeler, diplomasi, bunlar devam ediyor. Üst düzeyde de bu işin olmaması söz konusu değil. Yeter ki birbirimizi anlayalım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mısır’la ilgili süreç de alt düzeyde devam ediyor. Bütün görüşmeler, diplomasi, bunlar devam ediyor. Üst düzeyde de bu işin olmaması söz konusu değil. Yeter ki birbirimizi anlayalım."

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