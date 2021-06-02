Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcuları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya alan jimnastikçileri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabule Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Jimnastik Federasyonu Başkanı Suat Celen’in yanı sıra dünya şampiyonu jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı ve madalya alan diğer sporcular ve antrenörleri katıldı.