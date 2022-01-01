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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milli iradenin egemen olduğu bir Türkiye'ye kavuştuk'

"Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" sloganıyla gerçekleştirilen AK Parti Teşkilat Akademisi'nin İstanbul Eğitim Programları kapsamında Sancaktepe’de etkinlik düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü’nün katıldığı programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan da video mesaj gönderdi.

Politika 01.01.2022, 15:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “AK Parti'nin mayasını millet atmış, hamurunu millet yoğurmuş, kumaşını millet dokumuştur. Sırtını millet dışındaki güç odaklarına dayayanlar, siyaset sahnesinden silinip giderken AK Parti'nin yıllardır maruz kaldığı onca saldırıya, oyuna, ihanete rağmen dimdik ayakta kalmasının sırrı da işte budur” dedi. Erdoğan ayrıca, “2023 seçimlerine giden süreçte AK Parti olarak yüzümüzü yine milletimize dönecek, milletimizin çizdiği istikamette yürümeye devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" sloganıyla gerçekleştirilen AK Parti Teşkilat Akademisi'nin İstanbul Eğitim Programları başladı. Sancaktepe'de düzenlenen programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği bir video mesaj da programa katılanlara izletildi.

“AK Parti'nin mayasını millet atmış, hamurunu millet yoğurmuş, kumaşını millet dokumuştur”

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, “Bu Hikayenin Kahramanı Sensin” bu sloganla yürütülen Teşkilat Akademisi Liderlik Okulunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Genel merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığımıza teşekkür ediyor, liderlik okuluna iştirak eden siz kardeşlerimi canı gönülden tebrik ediyorum. AK Parti halka hizmet, hakka hizmettir düsturuyla çalışan, millete hizmetkar olmayı her türlü fahiyenin üzerinde gören bir siyasi harekettir. Milletimize olan sevdamızı, Türkiye'yi eğitim, sağlık, adalet ve emniyet başta olmak üzere her alanda ileriye taşıyarak gösterdik. Cumhuriyet tarihinde yapılan hizmetlerin kat be kat fazlasını 2002'den bu yana milletimizin istifadesine sunmayı başardık. Ekonomimizi büyütürken yediden yetmişe vatandaşlarımızın tamamının hak ve özgürlüklerini de genişlettik. Seçkinlerin, vesayetçilerin, çalışmadan, üretmeden, hiçbir riske girmeden kazanmaya alışmışların ülkesinden, milletin ve milli iradenin egemen olduğu bir Türkiye'ye kavuştuk. AK Parti millete ve milletin değerlerine sahip çıkmış, elitlere değil sadece millete hizmet etmiş, millet de bunun karşılığında girdiği seçimlerin tamamında emaneti AK Partili kadrolara vermiştir. AK Parti'nin mayasını millet atmış, hamurunu millet yoğurmuş, kumaşını millet dokumuştur. Sırtını millet dışındaki güç odaklarına dayayanlar, siyaset sahnesinden silinip giderken AK Parti'nin yıllardır maruz kaldığı onca saldırıya, oyuna, ihanete rağmen dimdik ayakta kalmasının sırrı da işte budur. Milletle bağımızı ne kadar güçlü, ne kadar sağlam tutarsak Allah'ın izniyle başarılarımız katlanarak artmaya devam edecektir. Milletle irtibatını kopartan, milletin gönül defterinden silinen bir siyasi hareketiyse ayakta tutabilecek hiçbir güç yoktur. 2023 seçimlerine giden süreçte AK Parti olarak yüzümüzü yine milletimize dönecek, milletimizin çizdiği istikamette yürümeye devam edeceğiz. Hiçbir ayrım yapmadan kimseyi dışlamadan kırmadan dökmeden mesajlarımızı 84 milyonun tamamına ulaştırmaya çalışacağız. Sabırla dirençle sağduyuyla tahriklere kapılmadan, kavgaya, gürültüye prim vermeden mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. 2001'den beri hep olduğu gibi bugün de yarın da itidalle hareket edecek siyasi rekabetin toplumsal husumete dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz. Özellikle siyasi tükenmişlik yaşayan yalan terörü ve iftira haricinde millete söyleyecek hiçbir sözü olmayan muhalefetin toplumumuzu kutuplaştırmasına müsaade etmeyeceğiz.

Liderlik okulumuzun ilk dersinde ifade ettiğim bazı hususları önemine binaen burada tekrarlamakta fayda görüyorum. Türkiye'nin geleceği, bizim çalışmamıza sizlerin değer üretmesine, hizmet üretmesine, gayret etmesine bağlıdır. Bizlere düşen işte bu büyük sorumluluğun gereklerini yerine getirmektir. Bizlere düşen omuzlarımızdaki yükün ağırlığının bilinciyle davamıza dört elle sarılmaktır. Bizlere düşen bir taraftan aramızdaki dayanışmayı güçlendirirken diğer taraftan da siyaset kulvarında ihtiyaç duyduğumuz konularda kendimizi en donanımlı şekilde yetiştirmektir. Türkiye'nin istikbal ve istiklal mücadelesinde bu kadroya, yani sizlere çok önemli görevler düşüyor. Unutmayın bu hikayenin kahramanı sizlersiniz. Önce 2023 hedeflerine, ardından da 2053 ve 2071 vizyonuna yürüyen, yeniden büyük Türkiye'nin hikayesinin baş kahramanı da sizlersiniz. Sizlere güveniyor, her birinizin davamızı ve partimizi en güzel şekilde temsil etmeyi sürdüreceğinize inanıyorum” dedi.

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