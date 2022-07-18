Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmenlere ve usta öğreticiler ile Kur’an kurslarında görevlendirilen öğreticilere her 5 ders için ilave 1 saat ek ders ödemesi y

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmenlere ve usta öğreticiler ile Kur’an kurslarında görevlendirilen öğreticilere her 5 ders için ilave 1 saat ek ders ödemesi yapacağız"