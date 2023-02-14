Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Milletimle beraber biz bunun üstesinden geleceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Biz size inanıyoruz, güveniyoruz ve İnşallah bu güne kadar nasıl olduysa bundan sonra da benim milletimle beraber biz bunun üstesinden geleceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin AFAD çalışanlarına güveninin tam olduğunu belirten Erdoğan, Türk milletinin bu felaketinde üstesinden geleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu büyük felaketin başından itibaren AFAD olarak tüm birimlerinizle büyük bir mücadeleyi sürdürdünüz sürdürüyorsunuz. Gece gündüz demeden devam eden bir mücadele. Bu felaket ‘asrın felaketi’ şeklinde de ifade ediliyor. Bu aslında çok çok mübalağalı bir ifade değil. Dünyadaki tüm deprem üzerinde söz sahibi olanlar, deprem konusunda konuşacak sözü olanlar gerçekten bizdeki bu felaketi bu şekilde ifade ediyorlar. Tabi ölenlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz. Bütünüyle bu mücadelemizi hep birlikte sonuna kadar vereceğiz. Dün İstanbul’da Çam Sakura Hastanesini ziyaret ettim. Hastanedeki yavrularımızı ve bu felaket esnasında doğumu gerçekleşen anneleri ziyaret ettim. Orada bir şeyi gördüm o da gerek annelerle gerek babalarda metaneti gördüm. Yavruların özellikle duruşu gördüm. Bunların içerisinde 2 aylık, 1 aylık yavrular var. Hatta daha doğumu yeni gerçekleşen olanlar vardı. Onları eşimle ziyaret ettik. Tabi büyük felaket, takip ediyoruz. Şimdi hedefimiz inşallah bir yıl içerisinde bizim bu konutları yeniden inşa ve ihya etmemiz lazım. Çünkü vatandaşlarımın dolaştığım 10 ilde ilk ilk söylediği şey konut. Benim evim ne olacak? İlk söyledikleri bu. Biz de diyoruz ki daha önce Van’da, Bingöl’de, İzmir’de, Manavgat’ta, Muğla’da, sel afetlerinde, Kastamonu’da bütün buralarda nasıl kısa zamanda bunları inşa ve ihya ettiysek inşallah burada da aynısını gerçekleştireceğiz. Hiç endişeniz olmasın çünkü bu millet bu tür felaketlerin altından bugüne kadar nasıl kalktıysa bundan sonra da kalkar ve kalkacağız. Sizler işin şu anda AFAD’ın merkezinden takipçisi olarak, yönlendiricileri olarak milletimize vereceğiniz sinyallerle, morallerle inşallah milletimiz de AFAD’dan aldığı işaretlerle Allah’ın izniyle yarına güvenle bakacaktır. Endişemiz yok, endişeniz olmasın. Biz size inanıyoruz, güveniyoruz ve İnşallah bu güne kadar nasıl olduysa bundan sonra da benim milletimle beraber biz bunun üstesinden geleceğiz. Çok teşekkür ediyorum, Rabbim yar ve yardımcınız olsun."