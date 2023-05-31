Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz Türkiye Yüzyılı’nı sahiplendiğini ortaya koydu"

Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu’nda Sayıştay’ın 161. Kuruluş Yıldönümü Programı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz Türkiye Yüzyılını sahiplendiğini ortaya koydu. Türk demokrasisi bu seçimin en büyük kazananı oldu. Türkiye Yüzyılı milletimizin asırlık emellerini gerçekleştirip daha büyük hedeflere yürüme azmidir" dedi.