Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz kazanacaksa her türlü bedeli göze alırız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2 yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı, 2028’e kadar da 500 bin konutun tamamını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Milletimiz kazanacaksa biz her türlü bedeli göze alarak ne yapılması gerekiyorsa yaparız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan’da İlk Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel Atma Töreni’nde konuştu.

Sincanlı vatandaşlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Erdoğan, "Bugün gazi başkentimiz Ankara’nın güzel ilçesi Sincan’da ülkemizin en büyük konut iş yeri ve arsa kampanyasının ilk temel atma töreni vesilesiyle birlikteyiz. Türkiye 2. Dünya Savaşı sonrası maalesef plansız, programsız ve oldukça hızlı bir şehirleşme sürecine girmiştir. Köylerden il ve ilçe merkezlerine bilhassa büyükşehirlere yönelen göçü yöneten vizyon olmayınca, ortaya gecekondular ve sağlıksız beton yığınlarından oluşan yerleşim alanları çıkmıştır. Bir yandan hızla artan nüfusun konut ihtiyacı yeterince karşılanamazken diğer yandan da inşa edilen yapıların teknik kontrolü yapılamamıştır. Onun için her tür depremde hep yüreklerimiz ağzımıza geldi. Nice kardeşlerimizi kaybettik. Neyle bu sağlıksız yapılaşmayla. Yaşadığımız her deprem, her sel ve heyelan felaketi bu gerçeği yüzümüze çarpmıştır. Bunu İzmir’de, Malatya’da, Elazığ’da, Simav’da yaşadık. Ülkemizin dört bir yanında bunları yaşadık. Yakın tarihimizin en büyük acısı olan 1999 depreminin ardından bu doğrultuda bazı adımlar atılmışsa da milletimize talep ettiği ekonomik ve konforlu konut arzı yeteri kadar sunulamamıştır" dedi.

"Ülkemizdeki 28,5 milyon konutun 13,5 milyonunun son 20 yılda inşa edildiğini görüyoruz"

Hükümete geldiklerinde TOKİ vasıtası ile inşa edilmiş konut sayısının 43 bin olduğunu söyleyen Erdoğan," Biz bugün bu rakamı 1 milyon 170 binin üzerine çıkardık. Nereden nereye. Ayrıca bu konut bölgeleri ve çeşitli kurumlarımız için 26 bin sosyal tesis inşa ettik. Başlattığımız bu son kampanya ile TOKİ vasıtasıyla milletimize sunduğumuz konut sayısını nereye yükseltiyoruz? 2 milyona yükseltiyoruz. Ayrıca kentsel dönüşüm projeleri de hızla ilerliyor. Halihazırda kentsel dönüşüm ile üretilen konut sayısı 3 milyonu bulmuş durumdadır. Daha geçenlerde İstanbul Esenler’de 60 bin konutluk kentsel dönüşüm projesinin ilk etabının teslim töreninde vatandaşlarımızın heyecanına ve sevincine ortak olduk. Elbette 81 ilimizi ve ilçelerinin tamamını kapsayan bu büyük konut atılımı ve kentsel dönüşüm projelerimizin yaygınlaşması özel sektörü de harekete geçirmiştir. Nitekim bugün ülkemizdeki 28,5 milyon konutun 13,5 milyonunun son 20 yılda inşa edildiğini görüyoruz" açıklamasında bulundu.

Dünyada yaşanan küresel sorunların Türkiye’yi de olumsuz etkilediğini kaydeden Erdoğan," Önce Covid-19 salgını ile sarsılan ardından Rusya-Ukrayna savaşı ile daha da derinleşen bir krizin içine sürüklenen dünyadaki gelişmeler ülkemizi de etkiledi. Konut ve kira fiyatlarında yaşanan hiç bir ekonomik ölçü ile kıyaslanamayacak artışlar vatandaşlarımızı mağdur etti. Kira fiyatlarında fırsatçılar ne yaptılar ev sahiplerine bakın dalaşma başladı ev sahipleri zulmetti kiracılarına, yüksek kiralar uyguladılar. İşte bunun üzerine kira artış sınırlamaları gibi tedbirleri hayata geçirirken eş zamanlı olarak da arzdaki artışı temin edecek bu çalışmaları başlattık" dedi.

Erdoğan, "Son dönemde 2019’da 50 bin, bir sonraki yılda 100 bin haneyi kapsayan 2 ayrı Sosyal Konut Projesi’ne milletimizin gösterdiği ilgiden aldığımız cesaretle Cumhuriyet tarihinin en büyük kampanyasını planladık. Milletimizle paylaştığımız 500 bin konut, 250 bin arsa ve 50 bin iş yeri kampanyamız işte bu hazırlığın neticesidir. Daha sonra arsa sayısını ne yaptık 1 milyona çıkardık. Ne dedik? Kura ile bu arsaların da dağıtımını yapacağız. TOKİ desteği ile kendi evini yapmak isteyen tüm vatandaşlarımızı bu kampanyaya dahil ettik. Atacağımız adım nedir? Atacağımız adım şu; Altyapıyı biz yapacağız konutu da vatandaşımız yapacak. Ülkemizde TOKİ’nin kendilerine sunduğu imkanlarla ev sahibi olabilmiş şu anda milyonlarca vatandaşımız var. Bizim için en büyük mükafat bu vatandaşlarımızdan aldığımız duadır. Bugün de yeni kampanyamızın temelini atarken yine vatandaşlarımızın duasına talibiz" açıklamasında bulundu.

Kampanyaya başvuru sayısının 8 milyona yaklaştığı bilgisini paylaşan Erdoğan," Bu, ne kadar doğru bir iş yaptığımızı ne büyük bir ihtiyacı karşıladığımızı göstermektedir. Konut ve arsalarımızın tamamı hizmete girdiğinde yaklaşık 6 milyon vatandaşımız daha huzurlu, daha güvenli yuvasına kavuşmuş yaklaşık yarım milyon insanımızı istihdam edecek iş yerleri faaliyete geçmiş olacaktır. Projemizi açıkladığımız tarihten sadece 40 gün sonra yaptığımız bu temel atma töreni de milletimize olan taahhütlerimiz konusundaki hassasiyetimizin yanında iş yapma kapasitemizin büyüklüğünü göstermektedir. Temelini attığımız ilk etap 5 bin 615 konut Ankara, Zonguldak, Kırşehir, Kahramanmaraş, Aydın, Bolu, Konya, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Uşak, Erzurum, Muğla, Yozgat, Manisa, Amasya, Tunceli ve Elazığ illerimizi kapsıyor" diye konuştu.

"Türkiye ekonomisi proje kapsamında yapılacak 900 milyar liralık yeni yatırımla 2 trilyon liralık ivme kazanacaktır"

Hazırlıklar tamamlandıkça bu temellerin kısa bir sürede 81 ilin ve ilçenin tamamında yaygınlaştırılacağını söyleyen Erdoğan, Türkiye ekonomisinin proje kapsamında yapılacak 900 milyar liralık yeni yatırımla 2 trilyon liralık ivme kazanacağını ifade etti.

"2 yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı, 2028’e kadar da 500 bin konutun tamamını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz"

Projenin planlanan süre içinde tamamlanacağını açıklayan Erdoğan, 2 yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı, 2028’e kadar da 500 bin konutun tamamını bitirip hak sahiplerine teslim edeceklerini bildirdi.

Erdoğan, " Akşam başka sabah başka, yalan yok ha. Ne dediysek o. Bugüne kadar ne dediysek o. TOKİ’nin yapılmış konutlarını biliyorsunuz bunları hep görüyorsunuz. Temel atma törenimizi Malatya ve Elazığ depremlerinin üçüncü, İzmir depreminin ikinci yılında yapıyor olmamız da ayrıca anlamlıdır. Depremle sarsılan şehirlerimizdeki vatandaşlarımızı 40 bin konut inşa ederek nasıl en kısa sürede yuvalarına kavuşturduysak inşallah bu projeyi de aynı kararlılıkla hayata geçireceğiz. Bu tarihi projenin hazırlıklarını yürüten ve icrasını gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, TOKİ’mize, yüklenici firmalara, mimar, mühendis ve işçilerimize şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.

"Ülkemizin yönetimine talip olarak yola çıkarken Türkiye’de artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak demiştik" diyen Erdoğan," Hamdolsun 20 yılda her alanda ülkemize asırlık hizmet, eser kazandırarak milletimize verdiğimiz sözü tuttuk. Bugün itibarıyla Türkiye’de artık illerimizin, ilçelerimizin tamamını kuşatan yeni bir şehircilik atılımını başlattık ve bunu iddia ile söylüyoruz.

Evet şehir hastanesini yaptık mı? Artık hemen buradan şehir hastanesi yanı başınızda. Bilkent’i zaten daha önce yapmıştık. Şimdi iki tane 4 bin 50 yataklı her ikisi de şehir hastanesine sahibiz. Nereden nereye, eski hastanelerin halini düşünün ama şimdi şehir hastanelerimize gittiğimiz zaman konfor ortada. Her yönüyle odalarımız pırıl pırıl. Bay Kemal’in SSK Genel Müdürü olduğu zaman ah ah hastanelerimizin hali ortadaydı. Ancak işte şimdi 7 ay var 7 ay sonra sandığa gideceğiz. Sandıkları patlatmaya var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Gençler sizlere de sesleniyorum durmak, hanım kardeşlerim size sesleniyorum durmak yok, ana kademe sizlere sesleniyorum durmak yok, vatandaşlarımızdan isteyen konut isteyen arsa isteyen iş yeri alarak bu atılıma ortak olabilecek. Altyapıları ve imarı hazırlanmış inşaata hazır arsalar bu yeni atılımımızı diğerlerinden farklı kılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

TOKİ’nin yaptığı konutlardan birini almaya hak kazanamayan vatandaşlardan dileyenlerin yine TOKİ desteği ile bu arsalarda kendi evini yapabileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan," Tek kat veya da zemin + 1 kat. İstediğin gibi evini yapacaksın altyapı bizden. Müşterek hisseli arsalarında bu projeye dahil edilmesiyle çok hareketli çok bereketli bir konut atılımının bizi beklediğine inanıyoruz. Dikey mimari değil yatay mimari. Eskiden tek beklentisinin başını sokacak bir eve sahip olmak olarak ifade eden vatandaşlarımızın bugün daha yüksek standartlar istediğini de biliyoruz. Yeni projelerimizi sadece konut ihtiyacını değil çağın gerektirdiği yeni imkanları da insanlarımızın hizmetine sunacak bir anlayışla planlıyoruz. Yıllarca bir yuva sahibi olmak gayesi ile tasarruf yapan, biriktiren, borçlanan vatandaşlarımızın mecburiyetten değil mutluluk içinde yaşayacakları yuvalara kavuşturmak istiyoruz. Projelerimiz sayesinde ev sahibi olan insanlarımızın buralarda kendileri ve çocukları için uzun, hayırlı, mutlu bir gelecek hayal etmelerini sağlamanın çabası içindeyiz. Hiç şüphesiz yaptığımız çalışmalarda deprem gerçeğini asla unutmuyoruz. Ama sadece bununla da sınırlı kalmıyoruz. Bu projeler vasıtasıyla çevre düzeni ile parkı ile çarşısı ile camisi ile ulaşımı ile okulu ile sağlık merkezi ile velhasıl tüm insani ihtiyaçlarıyla adeta kendi kendine yeterli küçük şehirler kuruyoruz. Yeni projelerimizi de mahalle kültürünün tüm güzelliklerini yaşatacak şekilde planlıyoruz" dedi.

Projelerde mahalle kültürünün yaşatılacağını ifade eden Erdoğan, "Biz hep yaptığımız gibi şehircilik alanında da eserlerimizle, hizmetlerimizle konuşmayı tercih ediyoruz. Bizim ruhumuzdaki hayalimizdeki o evleri Necip Fazıl şöyle anlatıyor; Bir köşende anneannem, dalgın Kuran okurdu. Ve karşısında annem, sessiz gergef dokurdu. Semaverde huzuru besteleyen bir şarkı; Asma saatte tık tık zamanın hazin çarkı. Çam kokulu tahtalar, gıcır gıcır silinmiş; Sular cömert, "temizlik imandandır" bilinmiş. Komşuya hatır soran sıra sıra terlikler. Ölçülü uzaklıkta, yakın beraberlikler. Biz işte bu kültürü yaşatacak bu tür projeler yapmaya özel önem veriyoruz. Yeni kuracağımız mahallelerimizde, sitelerimizde, konut alanlarında tüm bu güzellikler bu muhabbetler bu keyifler yaşanacak. Şehit ve gazi yakınlarımız, kahramanlarımızın aziz hatıralarını bu sokaklarda yaşatacak. Engelli kardeşlerimiz, engelsiz bir hayata en güzel adımları bu caddelerde atacak. Emekli kardeşlerimiz buralarda hak ettikleri sevgi ve saygıyı iliklerine kadar hissedecek. Gençler bu mahallelerde özgüven kazanacaksınız. Hayata daha bir umutla inançla, azimle bakacaksınız. Milletimizin yıllarca özlemini, hasretini çektiği tüm eser ve hizmetler gibi konut projelerinin hayata geçirilmesini de bize nasip eden rabbime şükrediyorum" diye konuştu.

"Milletimiz kazanacaksa biz her türlü bedeli göze alarak ne yapılması gerekiyorsa yaparız"

10 yıl önce 6 , 5 milyon yapıyı içeren tarihin en büyük kentsel dönüşüm projesinin başlatıldığını anımsatan Erdoğan," Ülkemizi kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına tüm şehirleri ile oralardaki külliyelerimiz, camilerimiz, hanlarımız, hamamlarımız, meydanlarımızla Türkiye Yüzyılı’na hazırlanıyor. Bundan 10 yıl önce 6,5 milyon yapıyı içeren tarihimizin en büyük kentsel dönüşüm hamlesini bu anlayışla başlatmıştık. Hatırlarsanız o gün biz her türlü siyasi bedeli göğüsleriz yeter ki milletimiz kazansın demiştik. Hedefimizin yaklaşık yarısını dönüştürerek milyonlarca vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağladığımız şu günlerde yine aynı şeyi söylüyoruz. Milletimiz kazanacaksa biz her türlü bedeli göze alarak ne yapılması gerekiyorsa yaparız. Şehirlerimizi sadece konutları ile değil maziden atiye tüm zenginliğini tüm birikimini koruyarak geliştiriyoruz. Ecdat yadigarı mimari eserleri kendi evimize gösterdiğimiz ihtimamla hayatın içine katıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bir de bu CHP’ye sorun siz ne yaptınız"

Bu çerçevede 45 ilde 80 tarihi meydanın yeniden canlandırıldığını söyleyen Erdoğan," Ankara’da da başkentimizin ilk toplu konut projesi Saraçoğlu Mahallesi’ni yeniden düzenleyerek şehrimize armağan ediyoruz. Hergele Meydanı’nda Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin arşınladığı yolları temizliyoruz. Millet Bahçeleri projeleri ile her yaştan insanımıza yeni nefes alanları hayat alanları açıyoruz. Dikkat ederseniz bunların hepsi şehircilik alanlarında yaptığımız çalışmalar. Eğitimde, sporda, sosyal desteklerde durum aynı. Sağlıkta, ulaştırmada, enerjide, sanayide, tarımda durum aynı. Bir de bu CHP’ye sorun siz ne yaptınız? Ziya Paşa diyor ki; Eşek ölür semeri, insan ölür kalır eseri. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Güvenlikte, savunmada, adalette durum aynı. İHA’larımız var mı? SİHA’larımız var mı? Akıncılarımız var mı? Evvel Allah daha neler olacak neler.

Yatırımda, istihdamda, üretimde, ihracatta ve cari fazla ile büyümede durum aynı. Velhasıl her alanda ülkemize asırlık eser ve hizmetlere kavuşturmak için gece gündüz çalıştık, çabaladık, mücadele ettik. 81 vilayetimizde göreve geldiğimizde 76 tane üniversite vardı. Şimdi 81 vilayetimizin tamamında 208 üniversite var. Üniversitesi olmayan ilimiz yok" dedi.

Erdoğan konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Dünyadaki krizlerin, hayat pahalılığı olarak tezahür eden olumsuz etkilerini de ancak ortadan biz kaldırırız. Dikkat ederseniz Türkiye’yi ekonomik bakımdan geliştirecek, insanlarımızın sıkıntılarına çözüm getirecek programı, hazırlığı, kararlılığı olan tek siyasi kadro biziz. İnşallah 28’inde Türkiye Yüzyılı’nı Ankara Kapalı Spor Salonu’nda açıklıyoruz. Gelişmiş ülkelerin dahi ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduğu bir dönemde Türkiye’nin büyüyerek, güçlenerek yoluna devam edebilmesi bu sayededir. İnşallah 2023’te milletimizin desteğini tekrar alarak Türkiye Yüzyılı’nın inşasını sürdüreceğiz. Bir kez daha tarihimizin en büyük konut kampanyasının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. "