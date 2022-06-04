Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz gezicileri nasıl tanımlıyorsa biz de aynı sıfatları kullanıyoruz. Bay Kemal ve şürekası ne derse desin, vandala vandal, çapulcuya, çapulcu demekten geri durmayacağız. Bizim kadınlara açıkça hakaret eden ahlak fukara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz gezicileri nasıl tanımlıyorsa biz de aynı sıfatları kullanıyoruz. Bay Kemal ve şürekası ne derse desin, vandala vandal, çapulcuya, çapulcu demekten geri durmayacağız. Bizim kadınlara açıkça hakaret eden ahlak fukaralarından alacak dersimiz yoktur"