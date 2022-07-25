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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD’nin terör örgütüyle iş tutması kendi kazdığı çukura düşmesi sonucunu doğuracaktır. Bir terör örgütüyle mücadele için bir başka terör örgütüyle iş tutulmaz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet zillet, ne derseniz deyin adına bu ittifak ne yapar, kimi çıkarır bizi ilgilendirmiyor. Biz kendimizden sorumluyuz. Masanın altında ayrı, masanın üstünde ayrı hesaplar dönüyor. Böyle bir masadan memleket hayrına bir şey
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet zillet, ne derseniz deyin adına bu ittifak ne yapar, kimi çıkarır bizi ilgilendirmiyor. Biz kendimizden sorumluyuz. Masanın altında ayrı, masanın üstünde ayrı hesaplar dönüyor. Böyle bir masadan memleket hayrına bir şey beklemek mümkün değil."
Politika 25.07.2022, 23:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet zillet, ne derseniz deyin adına bu ittifak ne yapar, kimi çıkarır bizi ilgilendirmiyor. Biz kendimizden sorumluyuz. Masanın altında ayrı, masanın üstünde ayrı hesaplar dönüyor. Böyle bir masadan memleket hayrına bir şey beklemek mümkün değil."