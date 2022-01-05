Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli’yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Ankara’da bulunan evinde ziyaret etti. İki liderin, 2022 yılının ziyareti olarak Bahçeli’nin evinde gerçekleştirdiği görüşme basına kapalı olarak devam ediyor. Öte yandan MHP Lider Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan gelmeden önce evinin bahçesine çıkarak bir gezinti yaptı ve sonrasında basın mensuplarını selamladı.