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İçişleri Bakanı Soylu: "Düzce’de saat 15.40’ta gerçekleşen 5 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Düzce’mize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun."
AFAD: "Geçmiş olsun Düzce. Deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti
Politika 17.11.2021, 14:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti