Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

MHP lideri Bahçeli’nin Beytepe’deki evinde basına kapalı gerçekleşen ziyaret yaklaşık 50 dakika sürdü. Ziyarette Erdoğan’a Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti. Görüşmenin ardından Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aracına kadar uğurladı.