Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Metin Feyzioğlu’nun KKTC’ye büyükelçi olarak atanması) Metin Bey bir defa iyi bir hukukçu. İyi bir hukukçu olmanın yanında özellikle uluslararası hukuk alanında ve Kıbrıs meselesinde baro başkanıyken bizimle gayet güzel çalışmalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Metin Feyzioğlu’nun KKTC’ye büyükelçi olarak atanması) Metin Bey bir defa iyi bir hukukçu. İyi bir hukukçu olmanın yanında özellikle uluslararası hukuk alanında ve Kıbrıs meselesinde baro başkanıyken bizimle gayet güzel çalışmaları oldu. Kendisine bu teklifi yaptığımda o da ’Bunun için çok müteşekkir olurum’ dedi.”