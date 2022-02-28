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Bakan Çavuşoğlu: "Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da uygulayacağız. Bugüne kadar boğazlardan herhangi bir geçiş ve geçiş talebi olmadı. Bugüne kadar Ruslar, ihtiyaç halinde Montrö’yü uygulayıp uygulamayacağımızı soruyordu. Biz onlara d
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye savaşın tarafı değilse, savaşa taraf ülkelerin gemilerini boğazdan geçirmeme yetkisi var. Savaş gemisi Karadeniz’deki üssüne geri dönüyorsa geçiş engellenmiyor. Biz Montrö hükümlerini uyguluyoruz. Kıyıdaş olan, ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV’si yüzde 18’den 8’e düşürülmüştür.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV’si yüzde 18’den 8’e düşürülmüştür.”
Politika 28.02.2022, 20:14 28.02.2022, 21:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV’si yüzde 18’den 8’e düşürülmüştür.”