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Ankara’nın Keçiören ilçesinde yolun çökmesi sonucu 1 kişi göçük altında kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkez Bankası’nın rezervi 115 milyar doların üstünde, daha iyi konuma gelecek."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkez Bankası’nın rezervi 115 milyar doların üstünde, daha iyi konuma gelecek."
Politika 24.12.2021, 14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkez Bankası’nın rezervi 115 milyar doların üstünde, daha iyi konuma gelecek."