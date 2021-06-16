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Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü‘de merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabrini ziyaret etti.

Politika 16.06.2021, 16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü‘de merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabrini ziyaret etti.

NATO Zirvesi’nin ardından Azerbaycan’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarını sürdürüyor. Dün Şuşa’yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de başkent Bakü’de temaslarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabrini ziyaret etti.
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