Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Memurları tehdit edenlerle güçlü Türkiye inşa edilemez. Milletimiz bunların kapasitesini çok iyi biliyor. Memurlarımızın tüm taleplerini daima dikkate aldık. Geriye dönüp baktığımızda hiç de azımsanmayacak adımlar attık.”