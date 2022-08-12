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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Medeniyet Üniversitesi’nde) Bir milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek, ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bu yıl sonuna kadar inşallah o da bitiyor, İstanbul’da Rami Kışlası’nı çok daha büyük bir kütüphaneye dönüştürmek için çalışıyoruz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"(Medeniyet Üniversitesi’nde) Bir milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek, ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"(Medeniyet Üniversitesi’nde) Bir milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek, ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz."
Politika 12.08.2022, 16:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"(Medeniyet Üniversitesi’nde) Bir milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek, ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz."