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Cumhurbaşkanı Erdoğan:"(Medeniyet Üniversitesi’nde) Bir milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek, ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:"(Medeniyet Üniversitesi’nde) Bir milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek, ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz."

Politika 12.08.2022, 16:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"(Medeniyet Üniversitesi’nde) Bir milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek, ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:"(Medeniyet Üniversitesi’nde) Bir milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek, ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz."

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