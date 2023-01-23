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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meclis’te çoğunluk sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak kararımızı alıp süreci başlatacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meclis’te çoğunluk sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak kararımızı alıp süreci başlatacağız"

Politika 23.01.2023, 18:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meclis’te çoğunluk sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak kararımızı alıp süreci başlatacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meclis’te çoğunluk sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak kararımızı alıp süreci başlatacağız"

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