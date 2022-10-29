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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maruz kaldığımız onca haksızlığa ve engellemeye rağmen, bir satranç ustası hassasiyetiyle, 2053 ve 2071 vizyonlarımızın temelini atıyoruz. Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmet altyapısı üzerinde “Türkiye Yüzyılı”nı inşa etm
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maruz kaldığımız onca haksızlığa ve engellemeye rağmen, bir satranç ustası hassasiyetiyle, 2053 ve 2071 vizyonlarımızın temelini atıyoruz. Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmet altyapısı üzerinde “Türkiye Yüzyılı”nı inşa etmekte kararlıyız"
Politika 29.10.2022, 09:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maruz kaldığımız onca haksızlığa ve engellemeye rağmen, bir satranç ustası hassasiyetiyle, 2053 ve 2071 vizyonlarımızın temelini atıyoruz. Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmet altyapısı üzerinde “Türkiye Yüzyılı”nı inşa etmekte kararlıyız"