Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mart ayı içerisinde 11 ilde 200 bin konutun temelini atıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli depremin merkezi Kahramanmaraş’ta depremzedeler için kurulan konteyner kenti ziyaret etti. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mart ayı içinde 11 ilimizde 200 bin konutun inşası için ilk adımı atıyoruz“ dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremzedeler için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü’nde oluşturulan konteyner kenti ziyaret için Kahramanmaraş’a geldi. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mart ayında 200 bin konutun inşası için temellerin atılacağını söyledi. Kahramanmaraş’ta binaların az, orta ve ağır hasarlı demeden sıfırdan yapılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizin 6 Şubat’ta ardı ardına yaşadığı deprem felaketinden bu yana 2 hafta geçti. Depremin 3’üncü günü geldiğim Kahramanmaraş’ta felaketin büyüklüğünü bizzat yerinde inceledim. Yıkıntıların altındaki arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği, enkazın kaldırılmaya başlandığı, yardım faaliyetlerinin düzene girdiği bir dönemde tekrar Kahramanmaraş’tayız. Her iki depremin de merkez üssü olan Kahramanmaraş hala yaralarını sarmaya devam ediyor. Milletimize ve sizlere bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Dünyada eşi benzeri görülmemiş deprem felaketlerinin ardından Kahramanmaraş’taki arama kurtarma, yardım ve destek faaliyetlerinde 41 binden fazla görevlimiz, 3 bine yakın iş makinemiz mevcut. Barınma için kurulan çadırların sayısı 40 bin, konteynerlerin sayısı 3 bin, hayatlarını buralarda sürdüren insanlarımızın sayısı 300 bini buldu. Kamuya ait spor salonlarına, camilere, yurtlara, okullara ve diğer geçici barınma merkezlerine yerleştirilen vatandaş sayımız 58 bini geçti. Şehirde tespiti tamamlanan yerlerde 25 bin binadaki 91 bin bağımsız bölümün yıkık, yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu belirlendi. Bir başka ifade ile Kahramanmaraş’ın yaklaşık 3’te 1 oturulamaz hale gelmiştir. Dolayısıyla az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı demeden bizler bütün bu inşaatları sıfırdan ele almak suretiyle yeniden inşa ve ihya edecek, Kahramanmaraş’ı Kahramanmaraş olarak bütün mağdur, mazlum depremzede kardeşlerimize inşallah teslim edeceğiz” dedi.

“200 bin konutun inşası için ilk adımı atıyoruz”

Mart ayı içerisinde depremden etkilenen 11 ilde 200 bin konutun temelinin atılması için çalışmaların başlayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Burada altyapısı kontrol edilerek, güvenliği temin edilen yerlere şu anda elektrik, doğalgaz ve su verilmeye başlandı. Şehir genelindeki ulaşım birkaç noktadaki trafiği aksatmayacak derecedeki çalışma haricinde sıkıntısız şekilde sağlanıyor. Deprem bölgesinin tamamında 10 bin konteyner kurulumu tamamlandı, 65 bin konteynerin kurulumu sürüyor. Bu rakamı 100 bine çıkartacak ve ihtiyaç halinde de 200 bine kadara yükseltebileceğiz. Kahramanmaraş’taki konteyner kurulacak alanlarda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kalıcı konutlarla ilgili somut adımları atma aşamasına geldik. Kahramanmaraş’ta mart ayı içerisinde 45 bin 67 konutun temelini atarak inşasına başlıyoruz. Sadece mart ayı içinde 11 ilimizde 200 bin konutun inşası için ilk adımı atıyoruz. Takip eden aylarda bu rakamı Kahramanmaraş ile birlikte deprem bölgesinin tamamında ne kadar olması gerekiyorsa o seviyeye kadar çıkaracağız. İnşallah bir seneye kadar tamamı, gerçekleşecek olan bu inşa ve ihya hareketimizi ben inanıyorum ki bundan önce geçirdiğimiz deprem afetlerinde nasıl gerçekleştirdiysek burada da gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“Kentsel dönüşüm ve TOKİ projelerine karşı çıkan zihniyetin inadından vazgeçeceğine inanıyorum”

Deprem bölgelerinde yeni yapılacak binaların özelliklerini de açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni konutlarımız zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyecek şekilde güvenli yerlerde inşa edilecek. Yerinde ihya edilecek konutlarda da bilimsellik, hızlılık ve yapıların güçlülüğü ilkelerinden asla taviz vermeyeceğiz Ülkemizde yıllarca kentsel dönüşüm ve TOKİ projelerine karşı çıkan zihniyetin artık bu inadından vazgeçeceğine inanıyorum. Amacımız depremle yıkılan şehirlerimizi adeta sıfırdan inşa ederek milletimizi bir daha böyle felaketlerin acısını yaşatmamaktır. Hatay’da deprem anından bugüne kadar bölgeye ve depremzedelere yaptığımız çalışmaları detaylıca kamuoyuyla paylaştım. Depremzedelerimiz için gerek hane bazında gerek birey bazında, gerek işletme bazında yaptığımız her yardım sağladığımız her destek sizlerin hakkıdır mutlaka istifade etmelisiniz. Devletimizin gücü, milletimizin gönül zenginliği bunların hepsini karşılayabilecek güçtedir” ifadelerini kullandı.

“Kahramanmaraş’ı tekrar ayağa kaldıralım”

Kahramanmaraşlıların yapılacak çalışmaların ardından bir dahaki bahar ayında memleketlerine dönmelerini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Buradan tüm Kahramanmaraşlı kardeşlerimize seslenmek istiyorum, gelin Kahramanmaraş için hemen şimdi diyerek hep birlikte bu şehre sahip çıkalım. Kahramanmaraş’ı konutuyla, çarşısıyla, sanayisiyle, tarımıyla her şeyiyle birlikte ayağa kaldıralım. Geçici barınma için nereye giderse gitsin her bir Kahramanmaraşlı kardeşim önümüzdeki yılın baharında kendi memleketindeki, Yeni hayatına başlamış olsun. Yani yeniden ayrıldığı evine, barkına, bağına dönsün diyorum. Depremin canımızı yaktığı, canlarımızı aldığı, evlerimizi yıktığı doğrudur ama bu afet birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi asla parçalayamaz. Geleceğimize dair umutlarımızı asla elimizden alamaz ve inşallah da alamayacaklardır. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerime bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” açıklamasında bulundu.