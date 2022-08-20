Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Büyükşehir Belediyesinin açılışını gerçekleştirdi

Toplu açılış töreni ve 2022 yılı kuru üzüm taban fiyatını açıklamak üzere Manisa’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdiği miting sonrası Manisa Büyükşehir Belediyesinin yeni hizmet binasının da açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitingin ardından önce Manisa Valiliğini ziyaret ederek Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ile görüştü. Manisa Valiliği şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra kısa bir süre önce faaliyete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesinin yeni hizmet binasına geçti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve belediye personeli tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye binasının girişinde yapılan duanın ardından ’Ya Allah Bismillah’ diyerek yeni binanın açılış kurdelesini kesti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün makamına geçti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.