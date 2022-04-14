Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Büyükelçisi Coulibaly’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali’nin Ankara Büyükelçisi Issa Ousmane Coulibaly’yi kabul etti.
Politika 14.04.2022, 15:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali’nin Ankara Büyükelçisi Issa Ousmane Coulibaly’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Büyükelçi Coulibaly, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Coulibaly’nin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.