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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah’a ’devlet nişanı’ tevcih etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile “devlet nişanı” tevcih törenine katıldı.

Politika 16.08.2022, 21:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah’a ’devlet nişanı’ tevcih etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile “devlet nişanı” tevcih törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al- Mustafa Billah Şah ile devlet nişanı tevcih törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tevcih töreni öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile baş başa görüşmenin ardından resmi akşam yemeğinde bir araya gelmişti.

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