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5. İslami Dayanışma Oyunları’nda U23 Milli Takımı, finalde Suudi Arabistan’ı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Abdullah Şah’ı başbaşa görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustaa Billah Şah ile başbaşa görüştü
Politika 16.08.2022, 18:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustaa Billah Şah ile başbaşa görüştü