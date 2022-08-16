banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bekçilerin çalışma saatleriyle ilgili yeni karar
Bekçilerin çalışma saatleriyle ilgili yeni karar
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
SANKO Üniversitesi’nde yüzde 99 doluluk sağlandı
SANKO Üniversitesi’nde yüzde 99 doluluk sağlandı
Joshua King ilk golünü kaydetti
Joshua King ilk golünü kaydetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Abdullah Şah’ı başbaşa görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustaa Billah Şah ile başbaşa görüştü

Politika 16.08.2022, 18:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Abdullah Şah’ı başbaşa görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustaa Billah Şah ile başbaşa görüştü

Yorumlar (0)
29°
açık