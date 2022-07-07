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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Yakub’u resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub’u resmi törenle karşıladı.

Politika 07.07.2022, 13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Yakub’u resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub’u resmi törenle karşıladı.

Yakub’un bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yakub’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Yakub’un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Yakub, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı ’Merhaba Asker’ diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yakub, merdivenlerde Türkiye ve Malezya bayrakları önünde poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Yakub, heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine iştirak edecek ve ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

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