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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Politika 26.07.2022, 15:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, savunma sanayii iş birliği başta olmak üzere Türkiye-Malezya ilişkileri ele alındı.

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