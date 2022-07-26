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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Politika 26.07.2022, 15:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, savunma sanayii iş birliği başta olmak üzere Türkiye-Malezya ilişkileri ele alındı.