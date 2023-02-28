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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aydal: "HAARP iddiaları ABD’ye güç atfedip korku iklimi oluşturma çabasıdır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya’da yaptığı açıklamasında “Kentsel dönüşümde kimsenin kaprisleriyle kaybedecek vaktimiz yok.” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya’da yaptığı açıklamasında “Kentsel dönüşümde kimsenin kaprisleriyle kaybedecek vaktimiz yok.” dedi.
Politika 28.02.2023, 19:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya’da yaptığı açıklamasında “Kentsel dönüşümde kimsenin kaprisleriyle kaybedecek vaktimiz yok.” dedi.