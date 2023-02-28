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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya’da yaptığı açıklamasında “Kentsel dönüşümde kimsenin kaprisleriyle kaybedecek vaktimiz yok.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya’da yaptığı açıklamasında “Kentsel dönüşümde kimsenin kaprisleriyle kaybedecek vaktimiz yok.” dedi.

Politika 28.02.2023, 19:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya’da yaptığı açıklamasında “Kentsel dönüşümde kimsenin kaprisleriyle kaybedecek vaktimiz yok.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya’da yaptığı açıklamasında “Kentsel dönüşümde kimsenin kaprisleriyle kaybedecek vaktimiz yok.” dedi.

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