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Ukrayna’dan “kirli bomba” iddialarına yanıt: “Ruslar genellikle başkalarını kendi planlarıyla suçlar”
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da toplu açılış töreninde konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyükşehir belediyemiz, kendisinden kat ve kat büyük bütçelere sahip olduğu halde parasızlıktan yatırım yapamadığını söyleyen beceriksizleri mahcup edecek çalışmalar yürütüyor. Elbette bu tablonun gerisinde Malatya’ya 20 yılda 33 milyar liralık yatırım yapmış olmamızın da büyük payı var" dedi.
Politika 22.10.2022, 17:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyükşehir belediyemiz, kendisinden kat ve kat büyük bütçelere sahip olduğu halde parasızlıktan yatırım yapamadığını söyleyen beceriksizleri mahcup edecek çalışmalar yürütüyor. Elbette bu tablonun gerisinde Malatya’ya 20 yılda 33 milyar liralık yatırım yapmış olmamızın da büyük payı var" dedi.