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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir Ünal’dan boşalan grup başkanvekilliği görevine Özlem Zengin’i teklif ettiklerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir Ünal’dan boşalan grup başkanvekilliği görevine Özlem Zengin’i teklif ettiklerini açıkladı

Politika 02.11.2022, 12:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir Ünal’dan boşalan grup başkanvekilliği görevine Özlem Zengin’i teklif ettiklerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir Ünal’dan boşalan grup başkanvekilliği görevine Özlem Zengin’i teklif ettiklerini açıkladı

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