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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel ekonomik krizin sebep olduğu hayat pahalılığı ile mücadele ana önceliğimiz olmayı sürdürüyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye merhum Menderes’ten itibaren başrolünü CHP’nin oynadığı bu kirli senaryoları pek çok kez görmüş, tecrübe etmiştir. Ülkemize telafisi mümkün olmayan ağır bedeller ödeten, tüm darbelerin kargaşa ve kaos ortamının hazırla
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir Ünal’dan boşalan grup başkanvekilliği görevine Özlem Zengin’i teklif ettiklerini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir Ünal’dan boşalan grup başkanvekilliği görevine Özlem Zengin’i teklif ettiklerini açıkladı
Politika 02.11.2022, 12:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir Ünal’dan boşalan grup başkanvekilliği görevine Özlem Zengin’i teklif ettiklerini açıkladı