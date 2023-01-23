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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Madem terör örgütleri mensuplarını ve İslam düşmanlarını bu kadar seviyorlar, öyleyse kendilerine ülkelerinin savunmalarını da onlara havale etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Madem terör örgütleri mensuplarını ve İslam düşmanlarını bu kadar seviyorlar, öyleyse kendilerine ülkelerinin savunmalarını da onlara havale etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz"

Politika 23.01.2023, 19:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Madem terör örgütleri mensuplarını ve İslam düşmanlarını bu kadar seviyorlar, öyleyse kendilerine ülkelerinin savunmalarını da onlara havale etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Madem terör örgütleri mensuplarını ve İslam düşmanlarını bu kadar seviyorlar, öyleyse kendilerine ülkelerinin savunmalarını da onlara havale etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz"

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