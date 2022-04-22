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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Maalesef bir şehidimiz daha var. Bir uzman çavuşumuz. Şehitlerimizin sayısı 3 oldu”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Ali Camii’nde kıldığı cuma namazı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarla alakalı konuşan Erdoğan, bir askerimizin daha şehit düştüğü bilgisini paylaştı.
Politika 22.04.2022, 14:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Ali Camii’nde kıldığı cuma namazı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarla alakalı konuşan Erdoğan, bir askerimizin daha şehit düştüğü bilgisini paylaştı.