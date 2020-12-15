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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lüksemburg Büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lüksemburg Büyükelçisi Angele da Cruz’u kabul etti.
Politika 15.12.2020, 13:49
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lüksemburg Büyükelçisi Angele da Cruz’u kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende, Lüksemburg Büyükelçisi Angele da Cruz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Da Cruz’un, beraberindeki bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
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