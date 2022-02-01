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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Lübnan’ın yanında durmaya devam edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Başkan ile görüşmelerimizde dün olduğu gibi bugün de yarın da kara gün dostu olarak Lübnan’ın yanında durmaya devam edeceğimizin altını özellikle çizdim. Lübnan hükümetinin reform çabalarına destek vermeye hazır olduğumuzu da vurguladım” dedi.

Politika 01.02.2022, 20:07 01.02.2022, 20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Lübnan’ın yanında durmaya devam edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Başkan ile görüşmelerimizde dün olduğu gibi bugün de yarın da kara gün dostu olarak Lübnan’ın yanında durmaya devam edeceğimizin altını özellikle çizdim. Lübnan hükümetinin reform çabalarına destek vermeye hazır olduğumuzu da vurguladım” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daveti üzerine Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile heyetler arası ve baş başa görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın Başkan ile görüşmelerimizde dün olduğu gibi bugün de yarın da kara gün dostu olarak Lübnan’ın yanında durmaya devam edeceğimizin altını özellikle çizdim. Lübnan hükümetinin reform çabalarına destek vermeye hazır olduğumuzu da vurguladım. Bu çerçevede kamu hizmetlerinin dijital dönüşümü noktasında tecrübe paylaşımına hazır olduğumuzu belirttim. Salgın şartlarına rağmen ticaret hacmimiz hamdolsun geçtiğimiz yıl yüzde 80 artışla 1 milyar dolar düzeyine ulaştı. Tabi biz bunu yeterli bulmuyoruz ve bu rakamı daha yukarılara taşımak amacıyla atabileceğimiz adımları ele aldık” ifadelerini kullandı.

“Türk ürünlerinin fiyat, kalite, nakliye maliyeti gibi birçok açıdan Lübnan pazarı için uygun ve cazip olduğuna inanıyorum”

Lübnan ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda da önemli adımların atılması konusunda Başbakan Mikati ile mutabık kaldıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

“2010 yılında imzaladığımız Serbest Ticaret Anlaşması’nın bir an evvel yürürlüğe girmesine büyük önem atfediyorum. Ayrıca Karma Ekonomik Komisyon Toplantımızı da en kısa sürede düzenlemek noktasında mutabık kaldık. Türk ürünlerinin fiyat, kalite, nakliye maliyeti gibi birçok açıdan Lübnan pazarı için uygun ve cazip olduğuna inanıyorum. Biz de Lübnan’dan ithal ettiğimiz ürünleri bu kapsamda çeşitlendirmeyi arzu ediyoruz. Firmalarımızın Beyrut Limanı’nın yeniden inşası dahil önemli altyapı projelerini üstlenmeye hazır olduğunu ifade ettim. TİKA, Sayda’daki Türk Hastanesi dahil; 2010’dan beri Lübnan’da toplam bütçesi 34 milyon doları aşan 140’tan fazla proje inşa etti. TİKA’nın yanı sıra Türk Kızılay, diğer kurum - kuruluş ve sivil toplum örgütlerimiz ile birlikte Lübnan’a yönelik insani ve teknik yardımlarımızı önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürmekte kararlıyız. Lübnan’ın güvenlik ve istikrarına verdiğimi önem doğrultusunda Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Görev Gücü ile katkımızı devam ettireceğiz. Turizm alanında daha fazla işbirliğine açığız. THY, Lübnan’a daha fazla turist gelmesini teşvik amacıyla, 1 Aralık - 28 Şubat dönemi için Beyrut varışlı tüm uçuşlarında yüzde 20 indirim yaptı. Mayıs ayına kadar sürecek benzer bir kampanya üzerinde de THY ayrıca çalışıyor. Eğitim alanında da dayanışmamızı sürdürüyoruz. Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerde hala 2 bine yakın Lübnanlı eğitim görüyor. Yalnızca geçtiğimiz sene 34 Lübnanlı öğrenci Türkiye Burslarından faydalandı. Bu sayının daha da artırılması için iş birliğine hazırız.”

Mikati: “Her zaman yanımızda yer aldınız”

İkili ve heyetler arası görüşmenin oldukça verimli geçtiğini vurgulayan Lübnan Başbakanı Necip Mikati ise şunları kaydetti:

“İki ülke arasındaki derin ilişkileri ele aldık. Son dönemde bu ilişkileri siyasi, ekonomik, turizm, kültürel alanlarda işbirliği ve anlayış kapsamında daha ileriye götürecek bir ufuk mevcuttur. Tabi ki sizi geçmişten bu yana iyi bildiğim için, Lübnan’a ne kadar önem atfettiğinizi ve ilişkileri ne denli güçlendirme yönündeki arzunuzu bilmekteyim. Bu kapsamda Lübnan’a yardım sunmak ve bütün platformlarda yardım sunmak için ne tür çaba içerisinde olduğunuzu biliyoruz. Her zaman Lübnan’ın içinden geçtiği kriz konusunda nasıl çağrılarda bulunduğunuzu ve nasıl destek eli uzattığınızı biliyoruz. Her zaman yanımızda yer aldınız. Görüşmelerimizde zat-ı alileriniz ile Türkiye ve Lübnan ilişkilerinden bahsettik. Suriyeli sığınmacılar ve onlara yardım sunmak, onların ivedilikle süratle tekrar ülkelerine geri dönmeleri konusunu ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanı her zaman Lübnan’a destek sundunuz. Aramızda ortak bir irade söz konusudur. Daha güçlü bağlar oluşturmaktan hareketle bu ilişkilerimiz inşallah daha sağlam temeller üzerinde devam edecek.”

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