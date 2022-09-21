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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir araya geldi.
Politika 21.09.2022, 21:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle New York’ta temaslarını sürdürüyor. Dün BM Genel Kurulu’nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati’yi kabul etti.
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