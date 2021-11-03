Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Büyükelçisi Degutis’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya Büyükelçisi Ricardas Degutis’i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Litvanya Büyükelçisi Ricardas Degutis’i kabul etti. Büyükelçi Degutis, törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Degutis’in eşi ve beraberindeki bazı elçilik mensuplarını takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.