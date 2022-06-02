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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi hukuktan dem vuranlar geçmişte uygulanan baskılara, zulme, ayrımcılara ses çıkartmamış, hatta bizzat taraf tutmuştur"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Törenine katıldı.
Politika 02.06.2022, 16:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Törenine katıldı.