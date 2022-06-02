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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Törenine katıldı.

Politika 02.06.2022, 16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Törenine katıldı.

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