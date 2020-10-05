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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Libyalıların refahı için her türlü desteği sürdürmeye hazırız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlığı Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Politika 05.10.2020, 08:52
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Libyalıların refahı için her türlü desteği sürdürmeye hazırız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac ve beraberindeki heyeti kabul etti. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Vahdettin Köşkünde gerçekleşen kabulde, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan hazır bulundu.

Libya heyetinde ise Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala, Planlama Bakanı Tahir El Cuheymi, İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Savunma Bakanı Salah Nemruş, Maliye Bakanı Faraj Abumtari ve Milli Güvenlik Danışmanı Taceddin Muhammed Rezzaki yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde, Türkiye'nin tam bir dayanışma içinde Libya'nın yanında olmaya devam edeceğini belirterek, Libya'nın tek meşru temsilcisi olan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ilişkileri güçlendirme gayreti içinde olduklarını ifade etti. Türkiye ve Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Birleşmiş Milletler tarafından da tescil edilmesinin sevindirici bir gelişme olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'nın istikrarı ve Libyalıların refahı için her türlü desteği sürdürmeye hazır olduklarını dile getirdi.

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