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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı el-Mişri’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar el-Mişri’yi kabul etti.

Politika 17.08.2022, 16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı el-Mişri’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar el-Mişri’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyareti çerçevesinde Türkiye’de bulunan Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar el-Mişri’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

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