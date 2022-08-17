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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı el-Mişri’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar el-Mişri’yi kabul etti.
Politika 17.08.2022, 16:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar el-Mişri’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyareti çerçevesinde Türkiye’de bulunan Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar el-Mişri’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.