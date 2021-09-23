banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Fatih Terim'e istifa çağrısı
Fatih Terim'e istifa çağrısı
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Erdoğan, CBS televizyonuna konuştu
Erdoğan, CBS televizyonuna konuştu
Necmettin Erbakan kimdir Mutlaka izleyin!
Necmettin Erbakan kimdir Mutlaka izleyin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Mohammed Yunis El Menfi’li kabul etti.

Politika 23.09.2021, 01:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Mohammed Yunis El Menfi’li kabul etti.

BM Genel Kurulu 76. Toplantısı için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Mohammed Yunis El Menfi ile Türkevi’nde görüştü.

Görüşmede, konuk heyetinin yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hazır bulundu.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Hatayspor 6 13
3. Trabzonspor 5 13
4. Altay 6 12
5. Karagümrük 6 11
6. Konyaspor 5 11
7. Fenerbahçe 5 10
8. Kayserispor 6 10
9. Alanyaspor 5 9
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Kasımpaşa 5 5
16. Göztepe 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Sevilla 5 11
4. Valencia 6 10
5. Rayo Vallecano 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Athletic Bilbao 6 9
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 6 8
11. Villarreal 5 7
12. Real Betis 5 6
13. Espanyol 6 6
14. Elche 6 6
15. Cádiz 5 5
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0