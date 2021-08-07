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Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile Vahdettin Köşkü’nde görüştü.

Politika 07.08.2021, 19:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile Vahdettin Köşkü’nde görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe’yi Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dibeybe arasındaki görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye geçildi.
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