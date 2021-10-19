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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Devlet Başkanı Weah ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liberya Devlet Başkanı George Weah ile bir araya geldi.
Politika 19.10.2021, 21:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liberya Devlet Başkanı George Weah ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun ikinci durağı olan Togo’nun başkenti Lome’de temaslarına devam ediyor. Türkiye, Togo, Burkina Faso ve Liberya dörtlü zirvesinin ardından Erdoğan, Liberya Devlet Başkanı George Weah ile bir araya geldi.
Erdoğan, Weah ile görüşmesi öncesi ise Burkina Faso Devlet Başkanı Christian Kabore ile görüşmüştü.