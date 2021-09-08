Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin bağımsızlık yıl dönümünü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin bağımsızlık yıl dönümünü tebrik etti. Erdoğan, “Tarihi kardeşlik bağlarımızın olduğu Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin bağımsızlık yıl dönümünde tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tarihi kardeşlik bağlarımızın olduğu Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyorum. Tüm Kuzey Makedonya halkına huzur ve refah diliyorum” dedi.