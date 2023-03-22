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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Büyükelçisi Manasijevski’ yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Büyükelçisi Jovan Manasijevski’yi kabul etti.

Politika 22.03.2023, 15:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Büyükelçisi Manasijevski’ yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Büyükelçisi Jovan Manasijevski’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Kuzey Makedonya Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Manasijevski’nin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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