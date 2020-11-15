Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davetine icabetle Ada'ya resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Özel uçakla yerel saatle 12.30'da Ercan Havalimanı'na gelen Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.

Karşılamada, Cumhuriyet Meclisi Teberrüken Uluçay, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, gaziler ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Havalimanı ve çevresinde bayraklarla karşılayan çok sayıda vatandaş sevgi gösterisinde bulundu.

Erdoğan, ziyareti çerçevesinde KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek törenlere iştirak ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Tatar arasında da görüşmeler gerçekleştirilecek.

Görüşmelerde, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki yakın iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak, Kıbrıs davası ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte KKTC'nin kuruluşunun 37. yıldönümünde günübirlik bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, ilk olarak Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki törene katıldı. Daha sonra Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen geçit töreninde konuşan Erdoğan özetle şöyle dedi:

"Bu günlere kolay gelmedik, bu topraklardaki her bir başarımızı çetin mücadeleler sonucunda ağır bedeller ödeyerek elde ettik. Yüzbaşı Cengiz Topel gibi nice kahramanlarımızı şehit vererek, istiklalimizi kazandık. Onca zulme işkenceye ihanete rağmen mücadele sancağını asla yere düşürmedik. Mücahitlerimiz ve Mehmetçiğimizin destansı mücadelesi sayesinde zafere ulaştık. Kıbrıs Türkü'nün özgürlük mücadelesinin lideri Doktor Fazıl Küçük ve kurucu cumhurbaşkanı Rauf Denktaş olmak üzere, emeğe geçen herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi onların kutlu mirasına sahip çıkarak ruhlarını şad edeceğiz.



Medeniyetimizin 1400 yıla, Osmanlı'nın 450 yıla yakındır mührünü taşıyan Kıbrıs maalesef son 1.5 asırdır, belirsizliğin hakim olduğu çalkantılı bir süreç yaşamıştır. Rumların artan katliam ve saldırılarının ardından gerçekleştirdiğimiz 1974 Barış Harekatı ile fiilen istikrara kavuşan Kıbrıs ile ilgili siyasi sorunlar hala devam ediyor.

Kıbrıs meselesinin Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını ve güvenliğini temin edecek şekilde adil, kalıcı, sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması önceliğimizdir. Yapıcı fikirler sunduk, iyi niyetli çaba gösterdik. Ancak sadece bir tarafın çabası, çözümün kilidini açmaya yetmiyor. Kıbrıs Türkü 2004 yılında çözüm için dünya ile bütünleşmek adına Annan Planına 'evet' dedi. Rum tarafı ise masada planı kabul eden liderlerinin bizzat yürüttüğü hayır kampanyası sonucunda, Kıbrıs Türkü ile ortak bir gelecek kurmayı reddetti. 2017'de İsviçre'de Rum tarafı Kıbrıs Türküyle bırakın siyasi gücü refahı, hastaneleri bile paylaşmam diyerek yine masadan kaçtı.



DÜNÜN GÜNEŞİ İLE BUGÜNÜN ÇAMAŞIRI KURUTULMAZ

Gerek Kofi Annan, gerekse Yunanistan hep beraber masada oturduk konuştuk. Görüşmelerin sonucunda ne yazık ki iş referanduma gelince iş değişti. Kuzey Kıbrıs evet dedi, güney ise hayır dedi. Bunlar yaşanan gerçekler. Avrupa Birliği atılan bu adımlara rağmen, verilen sözleri yerine getirmedi. İdari ve mali noktada vermeleri gereken destekleri KKTC'ye vermediler. O gün nasıl yalan söyledilerse, bugün de yalan söylüyorlar. Özellikle son 50 yılda süren görüşmelerin neticesinde, şu gerçeği çok iyi biliyoruz. Kıbrıs'ta 1963'te silah zoruyla bozulan, 1974 de ise Yunan cuntasının darbesi ile tamamen ortadan kalkan ortaklığı, Rumlarla birlikte yeniden tesis etmek mümkün değil. Eskilerin dediği gibi; dünün güneşi ile bugünün çamaşırı kurutulmaz.

DİPLOMASİ OYUNLARI TAHAMMÜL KALMADI

Bugün Kıbrıs'ta iki ayrı devlet var. Egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümün konuşulması ve müzakere edilmesi gerekiyor. KKTC halkının iradesi de son seçimlerde bu yönde tecelli etti. Rumlar iktidarı ve refahı, Ada'nın ortak sahibi Kıbrıs Türkleriyle eşit olarak paylaşmak istemiyor. Hidrokarbon kaynaklarda, Kıbrıs Türkleri ile masaya oturmaktan sürekli kaçmalarının nedeni de budur. Garantör ülke olarak bizim ve KKTC'nin de bu diplomasi oyunlarına artık tahammülümüz kalmamıştır.



KENDİ CUMHURBAŞKANINI RUM TARAFINA ŞİKAYET EDENLER

KKTC'de yaşayıp, kendi cumhurbaşkanını, Güney Kıbrıs'ın başındaki sözde yöneticilere şikayet edenlerle, Güney Kıbrıs güç devşireceğini zannediyorsa, aldandığını ve aldanacağını bilmelidir. Sözde paçavralar, maalesef kendi cumhurbaşkanını kalkıp, sözde cumhurbaşkanına şikayet ederse, bunun akıbeti nereye varır, benim sevgili kardeşlerim bunu gayet iyi biliyor.

MARAŞ YENİDEN HAYAT BULACAK

Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ı ve KKTC hükümetini 46 yıldır kapalı olana Maraş'ın kullanıma açılması yönünde aldıkları cesur karardan dolayı bir kez daha şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. İnşallah Maraş kısa sürede yeniden hayat bulacak, çözümsüzlüğünü sembolü olmaktan kurtulacaktır. Bu adımdan rahatsız olanlar şimdi mağduriyet edebiyatı yapıyor. Oysa Kıbrıs meselesinde tek mağdur vardır. O da yıllardır yok sayılan, hakları sürekli gasp edilen Kıbrıs Türkleridir. Maraş'ta atılan adımın amacı yeni mağduriyetler oluşturmak değil, bilakis mevcut mağduriyetlerin giderilmesini sağlamaktır. Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülecek çalışmalar sonucunda Maraş'ın herkesin yararına olacak yeni bir dönem başlayacaktır. İnşallah bu hedefe hep birlikte ulaşacağız.



İYİ NİYETLİ ÇABALARIMIZIN KARŞILIĞINI ALAMADIK

Yıllardır Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının işbirliği için fırsat olması gerektiğini vurguladık. Akdeniz'in ecdadımızın döneminde olduğu gibi yeniden bir huzur, barış ve işbirliği havzası haline gelmesi gerektiğini savunduk. Ancak iyi niyetli bu çabalarımızın karşılığını bir türlü alamadık. Özelikle Avrupa ülkeleri diplomasi fırsatlarını değerlendirmediği gibi Yunanistan'ın ve Kıbrıs Rum kesiminin şımarıklıklarına boyun eğdi. Verilen sözlerin hilafına Kıbrıs meselesi çözülmeden AB'ye üye yapılan Rum tarafı Kıbrıs Türklerini yok sayarak 2003'te Mısır ile, 2007'de Lübnan ile, 2010'da İsrail ile deniz yetki alanlarının belirlenmesi için anlaşmalar imzaladı. Bununla da yetinmeyip 2007 yılında sözde ruhsat sahaları belirleyip uluslar arası ihaleler açtılar. Ve 2011 yılında ilk sondajı onlar gerçekleştirdi.

DOĞU AKDENİZ'DE TÜRKİYE'SİZ BİR DENKLEM BARIŞ VE İSTİKRAR ÜRETEMEZ

Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin tüm bu süreçte yaptığı uyarılar, maalesef uluslar arası toplum tarafından görmezden gelindi. Biz o gün ne söylemişsek şimdi de aynısını söylüyoruz. Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin adil bir şekilde yer almadığı hiçbir denklem, barış ve istikrar üretemez. Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumakta kararlıyız.



DİPLOMASİ EN KISA YOL

Elbette anlaşmazlıkların diyalogla, uluslar arası hukuk temelinde ve hakkaniyete uygun biçimde çözümü öncelikli tercihimizdir. Biz kimsenin hakkına, hukukuna el uzatmıyoruz. Sadece Rum-Yunan ikilisinin haklarımızı gasp etmesine engel olmaya çalışıyoruz. Sorunun çözümü gerilimi daha da tırmandırmaktan değil, müzakere masasından geçtiğine inanıyoruz. Diplomasi ve müzakere bizleri ortak paydaya ulaştıracak en kısa yoldur. Kıbrıs Türklerinin yer aldığı Doğu Akdeniz Konferansı önerimiz bu irademizin samimi bir ifadesidir. Arzumuz AB'nin uzattığımız eli havada bırakmaması, Avrupa dayanışması adına çözümü zorlaştıracak adımlardan imtina etmesidir.



DOĞU AKDENİZ'DEN DE MÜJDELER ALACAĞIZ

Karadeniz'de keşfettiğimiz 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervi enerji işbirliği vesilesine dönüştürme irademizi daha da kuvvetlendirmiştir. Karadeniz'de olduğu gibi inşallah Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerimizden de inşallah müjdeli haberler alacağımıza inanıyoruz. Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerimize belirlediğimiz çerçeve adil bir anlaşma sağlanana kadar kararlılıkla devam edeceğiz.



DOĞALGAZ VE ELEKTRİK MÜJDESİ

Su temin projesini 2015'ta hizmete açmak suretiyle adanın içme, kullanma ve sulama suyu sorununu çözdük. Denizin altından bir doğalgaz çalışması ve denizin altından kablo ile elektrik enerjisi getirme çalışmalarımızı da ayrıca sürdürüyoruz. Hiçbir zaman biz Kuzey Kıbrıs'ımızı yalnız, desteksiz bırakmayacağız.



2,3 MİLYARLIK DESTEK

Cumhurbaşkanı Yardımcımızın gayretleriyle tarımdan turizme, küçük esnaftan sosyal yardımlara kadar farklı alanlarda finansman desteği içeren 2,3 milyar liralık mali işbirliği anlaşmamızı imzaladık. KKTc'nin altyapı projelerine bu yıl 162 milyon lira aktardık.



CUMHURBAŞKANLIĞINI İNŞA EDELİM

Önümüzdeki zorluklara rağmen Kıbrıs Türk halkının hayat kalitesini daha da üst düzeye çıkaracak imkana ve iradeye sahibiz. Yeni bir adım, sayın Tatar'a söyledim, uygun bir yerde 5 dönüm bir arazi temin etmek suretiyle Cumhurbaşkanlığı makamını da orada süratle inşa edelim Cumhurbaşkanlığı makamını da oraya taşıyalım. Zira bu tür makamlar farklı ülkelerin bakışını da değiştirir. Ana vatan ve garantör Türkiye, KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olacaktır. Kendi canımızdan bir parça olarak gördüğümüz Kıbrıs Türkleriyle güçlü ve müreffeh bir ortak gelecek kurmak için çok çalışacağız.



AZERBAYCAN'A SELAM

Azerbaycan'daki gelişmeleri gördünüz ve sonunda Azerbaycan hamdolsun can Azerbaycan Ermenistan'ın işgalinde 28 yıldır olan topraklarını 44 günde onların işgalinden kurtardı. Şimdi de topraklarına yavaş yavaş dönmeye başlıyorlar. Burada Azerbaycanlı kardeşlerimize kardeş Kuzey Kıbrıs'tan selam gönderiyoruz. İnşallah en yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız buradan Azerbaycan'a bir ziyaret yapmak suretiyle bu adımı çok daha farklı bir duruma getirecektir. Bizler tek yürek, tek bilek olduğumuz müddetçe Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk, aşamayacağımız engel yoktur."

DENİZİN ALTINDAN ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ GETİRECEĞİZ

Şimdi ise yine denizin altından doğalgaz çalışması, kablo ile elektrik enerjisi getirme çalışmalarımızı da ayrıca sürdürüyoruz. Biz hiçbir zaman Kuzey Kıbrıs'ımızı yalnız bırakmadık. Bırakmayacağız. Acil durum hastanemizi de bugün açacağız. MEB'in çalışmalarını da buradaki öğrencilerimize açtık.

Tek yürek, tek bilek olduğumuz sürece aşamayacağımız engel yoktur. Şehitlerimize rahmetler diliyor, mücahitlerimizi şükranla anıyorum. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun."