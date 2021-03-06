Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kuzey Kıbrıs'ta oldu bittilere izin vermeyeceğimizi gösterdik'

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin menfaatlerinden asla taviz verilmediğini belirten Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs'ta oldu bittilere izin vermeyeceğimizi gösterdik. Libya'nın darbeciler tarafından işgal edilmesine mani olduk." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Önceki gün şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin arasında yer alan Korgeneral Osman Erbaş'ı hem askeri kabiliyeti ve başarıları hem de devletinin ve milletinin yanındaki tavizsiz duruşu nedeniyle özellikle hatırlayacağız. Tedavileri devam eden askerlere acil şifalar temenni ediyorum. Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın kahraman donanmamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Deniz Kuvvetleri komutanlığının başarılı bir süreç yönettiğini belirten Erdoğan, “Uluslararası hukuka olarak eğitim amaçlı icra ettiğimiz tatbikatın fiili safhasını Ege ve Akdeniz'de gerçekleştirdik. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız göğsümüzü kabartan başarılı bir süreç yönetti. Bu tatbikatta sahip olduğumuz araçların personel tarafından kullanılmasını da gözlemliyoruz. Varsa eksiklerini giderme ihtiyacına kavuşuyoruz. Uluslararası hukuka uygun olarak Ege ve Akdeniz'de tatbikatlarımızı gerçekleştirdik. 25 Şubat'ta başlayan ve yarın sona erecek tatbikatımızda görev alan tüm personelimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Tarih boyunca deniz gücüne önem verildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz, bu yüzden deniz gücüne tarih boyunca önem verildiğini görüyoruz. Nice büyük denizciler yetiştirdik. Donanmamızın güçlü olduğu dönemlerde Balkanlar, Kuzey Afrika'da altın çağı yaşanmıştır. Osmanlı'nın adalet sancağının gölgesi zayıfladıkça sömürgecilik hakim olmuştur. En ufak bir zaafiyette üzerinde yaşadığımız şu vatan topraklarını çok göreceklerini biliyoruz” dedi.

“Kuzey Kıbrıs'ta oldu bittilere izin vermeyeceğimizi gösterdik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, “Suriye, Irak'ta yaşananlar bize bu gerçeği hatırlatmıştır. Suriye sınırı boyunca terörle kuşatıldığımız unutulmamalıdır. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türklerinin hakları yok sayılmış, sayısız çifte standartla, yaptırımla karşılaşmış bulunuyoruz. Doğu Akdeniz'deki menfaatlerimizden asla taviz vermedik. Kuzey Kıbrıs'ta oldu bittilere izin vermeyeceğimizi gösterdik. Libya'nın darbeciler tarafından işgal edilmesine mani olduk. Dağlık Karabağ'daki işgalin sonlandırması başta olmak üzere, attığımız adımları başarıyla sonlandırdık. Yayılmacı bir zihniyetle hiçbir zaman hareket etmedik. Hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yoktur. Vatanımızı ve haklarımızı korumaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Bugün insansız hava araçlarında dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden birisiyiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda, “Kara, hava kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamız gerçekleştirdiği operasyonlarla milletimize güven aşılıyor. Her alanda başarı çıtamız da yükseliyor. Ülkemize teşrif eden misafirlerimiz de savunma sanayi tesislerimize muhakkak yer vermeye gayret ediyor.

Denizlere hakim olan, cihana hakim olur. Özellikle deniz kuvvetlerimizin caydırıcılığının artırılmasına büyük önem veriyoruz. Türkiye'yi denizcilik alanında da dünyanın Süper Ligi'ne taşımaya kararlıyız” dedi.

Tatbikata, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte katıldı.